ضبط عنصر إجرامي تخصص فى إعادة تدوير العقاقير المخدرة بحوزته مواد تُقدر بـ 8 ملايين جنيه

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عنصر إجرامي تخصص فى إعادة تدوير العقاقير المخدرة بقصد الاتجار بها بحوزته مضبوطات تُقدر بـ8 ملايين جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعادة تدوير عنصر إجرامي العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية والاتجار بها وترويجها على عملائه.

تم ضبطه، وبحوزته (12300 قرص مخدر ومؤثر ، 21000 قرص منشط، كمية من المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ 7 ملايين و600 ألف جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.