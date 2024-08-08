 الخميس 8 أغسطس 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم - بوابة الشروق
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الخميس 8 أغسطس 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم

محمد فوزي
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 10:32 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 10:32 ص

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.

 

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

 


استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.
‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

 


استقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2250 جنيها.
‏‎وثبت سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2170 جنيها.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2250 جنيها.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2280 جنيها.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2500 جنيه.
‏‎وثبت سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2255 جنيها.


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