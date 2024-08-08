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استقرت أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:



استقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2250 جنيها.

‏‎وثبت سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2170 جنيها.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2250 جنيها.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2280 جنيها.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2500 جنيه.

‏‎وثبت سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2255 جنيها.