إقبال كبير من المواطنين على خدمات مبادرة 100 يوم صحة في دمياط

جملة الوصف: خدمات مبادرة 100 يوم صحة في دمياط

أكد الدكتور رضا الديك، مدير إدارة دمياط الصحية، استمرار الفرق الطبية لحملة 100 يوم صحة، في تقديم خدماتها للمواطنين، وسط إقبال كبير عن طريق 19 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية، والمراكز الطبية، بالإضافة إلى ثلاثة فرق متنقلة، منتشرة بأنحاء الإدارة تعمل تحت إشراف الدكتورة ولاء بيرم، مدير الرعاية الأساسية، ومسئول المبادرات بإدارة دمياط الصحية.

وأوضحت الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة بدمياط، أن الفرق المتنقلة تتمركز حاليًا في كل من ميدان الحرس أمام مجمع الأمراض المتوطنة، ورأس البر أمام مارين النيل، ودمياط الجديدة أمام الموقف الشرقي، وذلك بالإضافة إلى فرق متحركة تستهدف تجمعات المواطنين وفرق ثابتة موضحة بالجدول المرفق.

يذكر أن مبادرة 100 يوم صحة، تقدم كلًا من خدمات الكشف المبكر، عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، السمنة، وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشتمل التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم.

كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن أورام الرئة وعنق الرحم والقولون والبروستاتا.

كما تُقدم المبادرة خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة، وتوجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة، بكل مبادرة، انزل اكشف واطمن على صحتك بالمجان ضمن المبادرة، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة و السكان، وبرعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.