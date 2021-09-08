إسرائيل تنشر تعزيزات جديدة في الضفة الغربية بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الفارين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نشر تعزيزات جديدة في الضفة الغربية بحثا عن المعتقلين الفلسطينيين الفارين، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء، إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن «جلبوع» الإسرائيلي قبل يومين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية عن حياة الأسرى الستة ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.

وأدانت الوزارة «حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كل الأسرى الذي جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم».