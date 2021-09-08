وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل - في تصريح صحفي- إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما بالرصاص الحي في منطقة الرجل، والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.