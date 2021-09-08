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أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.