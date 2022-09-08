رئيس الوزراء الإيطالي ينعى الملكة إليزابيث: مثلت المملكة المتحدة بتوازن وحكمة

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قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي "تعازيه الحارة" مساء الخميس في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، قائلا إنها مثلت المملكة المتحدة "بالتوازن والحكمة".

وقال رداجي - في بيان صدر بعد وقت قصير من إعلان قصر باكنجهام وفاتها مساء اليوم - "كانت الملكة إليزابيث هي البطل المطلق في تاريخ العالم على مدار السبعين عامًا الماضية."

وأضاف دراجي - في البيان الذي نقلته صحيفة "ذا لوكال" الإيطالية - إنها مثلت المملكة المتحدة والكومنولث بعدالة وحكمة واحترام للمؤسسات والديمقراطية.

وجاء في البيان: "لقد كانت أكثر رمز محبوب لبلدها واكتسبت الاحترام والمودة والتعاطف في جميع أنحاء العالم".

واختتم البيان قائلاً: "أعمق تعازينا للعائلة الملكية والحكومات وجميع مواطني المملكة المتحدة ودول الكومنولث."

كما قدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تعازيه و "أطيب التمنيات ببداية عهد جلالة الملك" في إشارة إلى الملك تشارلز الثالث.