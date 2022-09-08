دراسة: الاتحاد الأوروبي أنتج كميات قياسية من الطاقة الشمسية هذا الصيف

كشفت دراسة نشرت اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي أنتج طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى.



وأوضح التقرير الذي أصدره مركز الأبحاث "إيمبر كلايمت " أن التكتل أنتج 4. 99 تيراواط/ ساعة من الطاقة الشمسية بين شهري مايو وأغسطس من هذا العام ، بزيادة قدرها 22 تيراواط ساعة عن نفس الفترة من العام الماضي .



ووفقا لما كشفت عنه حسابات الدراسة، فإن هذه الطاقة الشمسية الإضافية التي أنتجها التكتل تعادل نحو 29 مليار يورىو (9. 28 مليار دولار) من واردات الغاز.



وبشكل عام، تم توليد 12% من الطاقة المنتجة في الاتحاد الأوروبي بين مايو وأغسطس من الشمس، مقارنة بـ9% في العام الماضي.



وجدت الدراسة أن 18 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي حطمت أرقامها القياسية الخاصة بحصتها من الطاقة الشمسية المنتجة.



وجاءت هولندا في المقدمة بنسبة 23%، تليها ألمانيا بنسبة 19% ثم إسبانيا بنسبة 17%.



وحققت بولندا أكبر قدر من التقدم في تنمية قدرتها الشمسية، حيث زادت الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية 26 ضعفا منذ عام 2018.



وأنتجت بولندا هذا العام 8% من إجمالي طاقتها من الطاقة الشمسية.



وكشف التقرير، أن نمو الطاقة الشمسية يتسارع في جميع أنحاء أوروبا أيضا. وأنه بين عامي 2020 و2021 ، سجل التكتل نموا قدره 8 تيراواط ساعة، ولكن بين عامي 2021 و2022 قفز هذا الارتفاع إلى 22 تيراواط ساعة.