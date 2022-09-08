أفاد القصر الملكي البريطاني "قصر باكنجهام" بأن أطباء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية "قلقون على صحتها"، مضيفا أن "الأطباء أوصوا بأن تظل الملكة تحت الإشراف الطبي".

وأوضح القصر في بيان مقتضب أن "الملكة إليزابيث لا تزال في مقر إقامتها في بالمورال"، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

وكان آخر ظهور للملكة إليزابيث (96 عاما)، يوم الثلاثاء، حين التقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس وكلفتها رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وللمرة الأولى في عهد إليزابيث الثانية، الممتد 70 عاما، التي يتم فيها تسليم السلطة في مقر إقامة الملكة في بالمورال، بدلا من قصر باكنجهام في لندن.

واختارت الملكة إليزابيث عدم العودة من عطلتها الصيفية السنوية بمنتجعها فى بالمورال بمرتفعات اسكتلندا بعدما واجهت مشاكل صحية أثرت على قدرتها على المشى والوقوف.