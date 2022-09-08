مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم بالفرافرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون؛ إثر حادث تصادم دراجات بخارية بطريق قرية اللواء صبيح في الفرافرة بالقرب من قرية علي بن أبي طالب.

وكانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، قد تلقت بلاغا يفيد بوفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجات نارية بالفرافرة، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وهم: عمر كامل عبدالنعيم 20 سنة، وعبدالواحد كامل عبدالنعيم 23 سنة، وأحمد عبدالله محمود، 22 سنة، بينما تم إيداع جثة المتوفي يدعى حارس أحمد أمين، 45 سنة، وينتمي إلى مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.