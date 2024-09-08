7 ميداليات حصيلة مشاركة مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

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أسدل الستار على منافسات البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتمكن أبطال مصر البارالمبيين من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية، عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم ومحمد صبحي وزن 88 كجم في رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".