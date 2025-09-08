مشاهد لعملية إطلاق النار بتقاطع راموت شمالي القدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتشرت مشاهد على منصات التواصل الاجتماعي، لعملية إطلاق النار عند تقاطع راموت شمالي مدينة القدس.

إصابة نحو 15 شخص في عملية اطلاق نار في حي راموت في #القدس pic.twitter.com/p57asaKGH8 — reema mustafa (@rimamustafa3) September 8, 2025

وأسفرت عملية إطلاق النار، عن سقوط ما لا يقل عن 20 مصابًا، بينهم ست حالات حرجة ووصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها ميؤوس منها.

قناة كان العبرية:

مسلحان نفّذا عملية إطلاق النار عن مفرق راموت بالقدس، هناك 16 مصابا في المكان منهم 6 خطيرة pic.twitter.com/I6b8WKdLG0 — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) September 8, 2025

وقالت مصادر إسرائيلية، إن منفذي عملية إطلاق النار، أطلقا وابلًا من الرصاص على حافلة عند تقاطع راموت.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن المهاجمين صعدا إلى الحافلة وأطلقا النار على ركابها.

فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأن هناك عددًا من المصابين الملقين على الأرض في مكان العملية وهم فاقدو الوعي وتجري محاولات إنعاش لهم.

15 جريح اسرائيلي بينهم 6 في حالة خطيرة جراء حادث إطلاق نار نفذه اثنين مقاومين في حي راموت في القدس المحتلة



تقارير عن تحييد المنفذين pic.twitter.com/Ky2icw0lN4 — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) September 8, 2025

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت شخصين نفذا عملية إطلاق النار عند تقاطع راموت في القدس.

ولا تزال هوية منفذي العملية مجهولة، غير أن حركة حماس كثيرًا ما دعت إلى تصعيد المقاومة في كل جبهات ضد الإسرائيليين.