 مشاهد لعملية إطلاق النار بتقاطع راموت شمالي القدس - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 11:21 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مشاهد لعملية إطلاق النار بتقاطع راموت شمالي القدس

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 10:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 10:52 ص

انتشرت مشاهد على منصات التواصل الاجتماعي، لعملية إطلاق النار عند تقاطع راموت شمالي مدينة القدس.

وأسفرت عملية إطلاق النار، عن سقوط ما لا يقل عن 20 مصابًا، بينهم ست حالات حرجة ووصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها ميؤوس منها.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن منفذي عملية إطلاق النار، أطلقا وابلًا من الرصاص على حافلة عند تقاطع راموت.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن المهاجمين صعدا إلى الحافلة وأطلقا النار على ركابها.

فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأن هناك عددًا من المصابين الملقين على الأرض في مكان العملية وهم فاقدو الوعي وتجري محاولات إنعاش لهم.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت شخصين نفذا عملية إطلاق النار عند تقاطع راموت في القدس.

ولا تزال هوية منفذي العملية مجهولة، غير أن حركة حماس كثيرًا ما دعت إلى تصعيد المقاومة في كل جبهات ضد الإسرائيليين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك