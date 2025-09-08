أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، الاثنين، إعادة 17 ألف معلم إلى وظائفهم، بعد أن فصلوا تعسفيا إبان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة التربية والتعليم، أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت الوزارة أن مديرياتها في المحافظات السورية "تواصل استقبال طلبات عودة المعلمين الذين فصلهم النظام البائد تعسفيا خلال سنوات الثورة"، معتبرة ذلك بأنه "خطوة نحو إعادة بناء القطاع التعليمي واستعادة الكوادر التربوية".

وأوضحت أن "نحو 17 ألف معلم ومعلمة ممن كانوا فُصلوا سابقا في عهد النظام البائد، سيباشرون أعمالهم مجددا بعد مراجعة المديريات المعنية حتى تاريخ 15 سبتمبر الجاري؛ لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل".

وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي في سياق دعم المعلمين، وتعزيز دورهم في العملية التعليمية".

وبينت أن "عودة الكوادر التربوية تمثل رسالة وفاء وتقدير لتضحيات المعلمين ولجهودهم المبذولة".

وشددت على أن "المعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن هذه المبادرة تسهم في استقرار القطاع وتطويره".

وأوضحت أن "عمليات العودة تم تنظيمها استنادا إلى إحصائيات دقيقة وشاملة وفرتها وزارة التنمية الإدارية، منذ عدة أشهر حتى الآن".

ولفتت إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، وضمان استقرار كوادرها، وتحقيق بيئة عمل محفزة تسهم في تحسين جودة التعليم، وبناء جيل ناجح يُعتمد عليه في مستقبل الوطن".

وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة على التزام الحكومة الحالية بإصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار للموظفين الذين عوقبوا بسبب مواقفهم خلال الثورة ضد النظام المخلوع.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في سوريا في 21 سبتمبر الجاري.

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم عائلة الأسد.