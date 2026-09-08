 نبيل فهمي يؤكد مساندته لتعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على كامل التراب الوطني وتحقيق حصرية السلاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي يؤكد مساندته لتعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على كامل التراب الوطني وتحقيق حصرية السلاح

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 8:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 8:19 ص

 استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية يوسف رجي وزير خارجية اللبناني، وذلك بمقر الأمانة العامة وعلى هامش الدورة 166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول آخر تطورات الوضع اللبناني، حيث أعرب فهمي عن مساندته للحكومة اللبنانية وجهودها لتعزيز سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني وتحقيق حصرية السلاح.

وأكد الأمين العام للجامعة أن الجرائم الاسرائيلية المتواصلة في الجنوب، من قتل وهدم للمباني، وتدمير وتجريف للقرى تهدف الى فرض واقع جديد بالقوة، وإلى تصدير التوتر للداخل اللبناني، معربا عن ثقته في قدرة اللبنانيين على إفشال هذا المخطط والحفاظ على السلم الأهلي وكيان الوطن الجامع برغم كل الصعوبات.


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