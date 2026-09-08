أكد أحمد نبيل، مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة، أن الخبرة لعبت دورًا حاسمًا في خسارة فريقه أمام الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد نبيل في تصريحات عبر قناة "مودرن": "من كان يتابع فريق أبو قير للأسمدة منذ بداية الموسم يرى أن أداءنا يتطور مباراة عن الأخرى".

وأضاف: "ما زالنا فريق صاعد حديثًا للدوري لدينا 10 أو 11 لاعبا من دوري المحترفين ونكمل باقي القائمة بتعاقدات جديدة سواء شباب أو على مستوى الخبرات، ثقتنا في اللاعيبن كبيرة ولدينا طمأنينة".

وتحدث مدير الكرة عن مجريات المباراة، مؤكدًا أن أبو قير للأسمدة لم يكن بعيدًا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، خاصة بعدما تحسن أداؤه في الشوط الثاني.

وتابع: "أبو قير للأسمدة كان قادرا على التعادل مع الزمالك والفوز أيضًا، نسبة الاستحواذ في الشوط الثاني كانت في صالحنا وكانت لدينا أكثر من فرصة، والدليل أن رجل المباراة هو حارس مرمى الزمالك وهذا نتاج أنه كان هناك ضغط من جانبنا على الزمالك، الخبرة بشكل كبير هي من حسمت النتيجة".

وعن مواجهة الأهلي في المباراة المقبلة، أوضح: "مواجهة هامة وكبيرة ولقاء سيستعد له الجهاز الفني واللاعبين بشكل مختلف وخاص".

وأضاف: "في المرحلة الحالية بعد مباراة الأهلي سيكون هناك توقف ونحتاج أن يكون في رصيدنا ثلاثة نقاط أو على الأقل نقطة وهذا سيفرق معنا جدًا قبل التوقف".

كما أشار نبيل إلى صعوبة خوض مباراتين متتاليتين أمام الزمالك والأهلي، باعتبارهما من أبرز فرق الكرة المصرية، مؤكدًا أن الأمر يتطلب جهدًا كبيرًا من جميع عناصر الفريق.

وأتم: "لا يوجد فريق يواجه الزمالك وبعد ذلك يلاقي الأهلي في المباراة المقبلة فهذا يحتاج إلى مجهود كبير جدًا سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين".