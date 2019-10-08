سقوط مقاتلة أمريكية من «طراز إف 16» غربي ألمانيا

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة ترير غربي البلاد سقوط طائرة عسكرية بالقرب من المدينة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأكد متحدث باسم السلاح الجوي الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم أن الطائرة هي مقاتلة أمريكية من طراز (إف 16)، كانت متمركزة في القاعدة العسكرية "شبانج دالم" بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.

وأضاف المتحدث أن الطيار استطاع إنقاذ نفسه من خلال مقعد القذف، وتم انتشاله بعد ذلك من قبل فريق مروحية إنقاذ، إلا أن المتحدث أحجم عن التصريح بأي تفاصيل عن الحالة الصحية للطيار.

وقالت متحدثة باسم القاعدة الجوية الأمريكية في "شبانج دالم": "يمكنني تأكيد سقوط أحد مقاتلتنا من طراز إف16"، وأوضحت أن الطائرة كانت أقلعت من القاعدة الجوية وسقطت أثناء رحلة تدريبية روتينية.

ووفقا لتصريحات إدجار شميت رئيس البلدية بمنطقة تسمر، سقطت الطائرة فوق منطقة غابات. ولا يزال يتم التحقيق.

وذكرت الشرطة الألمانية في ترير أنه تم تطويق موقع تحطم الطائرة على نطاق واسع بالقرب من منطقة تسمر في دائرة زاربورج بمدينر ترير غربي البلاد، لافتة إلى أنه ليس هناك إشارات على أية خسائر.

وتمت مناشدة السكان تجنب موقع تحطم الطائرة، كما تعين على السيارات القيادة بعيدا عن موقع تحطم الطائرة. وتم إغلاق كثير من الشوارع أمام وسائل النقل.

وكانت مقاتلتان من السلاح الجوي الألماني اصطدمتا على ارتفاع عال للغاية وسقطتا خلال تدريب قتال جوي في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا في يونيو الماضي. واستطاع طيار إنقاذ نفسه بواسطة مقعد القذف، ونجا من الحادث بإصابات، فيما لقى الثاني (27 عاما) حتفه. وبعد ذلك بأسبوع سقطت مروحية تدريب تابعة للجيش الألماني من طراز "يوروكوبتر إي سي 135" بالقرب من مدينة هاملن بولاية سكسونيا السفلى، وتوفت جندية ألمانية إثر ذلك، فما نجا جندي آخر وهو يعاني من جروح.