

شن النائب عاطف ناصر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هجوما على الحكومة، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس منذ قليل تعليقا على بيان الحكومة، إن أغلب الوزراء لا أعرفهم ولا نراهم في المجلس، مضيفا: "رئيس الوزراء حسسني إن الشعب عايش في رخاء وعدينا"، وتابع: "المواطن المصري تحمل التعديلات الاقتصادية".

وعقب على تحسن المؤشرات الاقتصادية قائلا: "ما النتيجة التي نراها؟ أي فاتورة كهرباء لمواطن بسيط قيمتها 500 جنيه، والمياه 600 جنيه.. يصرف على أسرته منين".

واستحسن النواب كلمات ناصر وصفقوا له، واستطرد موجها حديثه لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال: "ياما دافعنا عن الحكومة ووقفنا دفاعا عن قوانين وتشريعات الحكومة، أنا أتكلم باسم 378 نائبا".

وقال -بعد انعقاد اللجان النوعية في البرلمان مع غياب الوزراء- "ممنوع انعقاد لجنة مفيهاش وزير".

أما مبادرات ملف الصحة فعلق عليها قائلا: "مفيش صحة في مصر.. مصر من غير صحة"، واستشهد بجولات الحزب في 28 محافظة موضحا: "حضانات أطفال مفيش.. عناية مركزة المواطن المصري بيموت هي دي الحقيقة".

كما أشار إلى مشاكل الفلاحين وقال: "الفلاح المصري في العناية المركزة.. والفلاح يسقي فدان الأرض بـ600 جنيه".



