مسؤول سوري: لن نقبل بأي احتلال لأي ذرة تراب من أرضنا

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، أن بلاده ستدافع عن كل الأراضي السورية، ولن تقبل بأي "احتلال" لأي أرض أو ذرة تراب سورية.

وقال المقداد -في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية اليوم الثلاثاء- وذلك في أول موقف رسمي سوري تجاه نية تركيا القيام بعملية عسكرية في منطقة شرق الفرات، إنه "في حال شنت تركيا أي عدوان على أراضي البلاد سندافع عن كل الأراضي السورية، ولن نقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب سورية، لكن على الآخرين وفي هذا المجال، ألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، لأننا على استعداد للدفاع عن أرضنا وشعبنا".

وردا على سؤال حول تخلي أمريكا عن الميليشيات الكردية وبدء الانسحاب الأمريكي من المناطق الحدودية، أوضح المقداد: "كل من لا يخلص للوطن ويبيعه بأرخص الأسعار سيجد أنه سيرمى به خارج التاريخ، ونحن حذرنا في الكثير من المرات من هذه المؤامرات على الوطن وعلى الشعب السوري، وقلنا إن من يرتمي بأحضان الأجنبي فسيرميه الأجنبي بقرف بعيدا عنه وهذا ما حصل".

وأضاف: "نقول لهؤلاء بأنهم خسروا كل شيء ويجب ألا يخسروا أنفسهم، وفي النهاية الوطن يرحب بكل أبنائه ونحن نريد أن نحل كل المشاكل السورية بطريقة إيجابية وبطريقة بعيدة عن العنف لكن بطريقة تحافظ على كل ذرة تراب من أرض سوريا".