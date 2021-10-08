وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأنه أمر "لا أخلاقي" و"غبي"، مؤكدا أن ذلك يفتح الطريق لظهور متحورات قد تكون خطيرة.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة،"إن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو أفضل حليف لوباء كوفيد-19"، وأضاف :" ذلك يسمح للنسخ المتحورة بالتطور بحرية مما يؤدي إلى وفاة ملايين آخرين وإطالة أمد الانكماش الاقتصادي، وأن عدم تأمين توزيع عادل للقاحات ليس فقط مسألة لا أخلاقية، بل تنم عن غباء أيضا".

وأكد جوتيريش أنه يمكن تطعيم نحو 40% من سكان العالم بنهاية هذا العام، إذا تمكنا من تخصيص نحو ثمانية مليارات دولار لضمان توزيع عادل.

ومن جهته ، قال تيدروس "إن 56 دولة أخفقت في تحقيق ذلك، لكن لم يكن ذلك بسبب خطأ من جانبها بل بسبب نقص اللقاحات"، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب 11 مليار جرعة من اللقاحات على الأقل، وهذه ليست قضية إمدادات بل مسألة توزيع".

وأشار أنه للحصول على 11 مليار جرعة مطلوبة على الأقل، يجب على الشركات المصنعة نقل التكنولوجيا وتعزيز نظام "كوفاكس" الدولي والصندوق الإفريقي لحيازة اللقاحات (افات) .