أدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نقل إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية من أوكرانيا إلى روسيا، مؤكداً أن بروكسل لن تعترف بهذا الإجراء.

وقال بوريل - في بيان اليوم السبت - "يدين الاتحاد الأوروبي، بأشد العبارات الممكنة، مرسوم الرئيس الروسي بوتين بالاستحواذ غير القانوني على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وإنشاء مؤسسة حكومية لهذا الأمر".

وأكد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أن الاتحاد "لا يعترف بضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا ويدينه بشدة".

وطالب بوريل، موسكو بأن "تسحب بالكامل قواتها العسكرية ومعداتها، وأن تعيد السيطرة على المحطة إلى مالكها الشرعي، أوكرانيا"، مؤكداً ضرورة التقيد بالركائز السبع التي لا غنى عنها للسلامة والأمن النوويين، كما حددها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحاجة الماسة إلى تعزيز وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع ووصولها دون عوائق إلى المحطة "من أجل أمن أوروبا ككل".

وأكد ضرورة "إنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين على الفور، دون المساس بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، وقال: الاتحاد الأوروبي يؤيد بقوة جهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذه الغاية.

وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ثابتًا في "دعمه لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، ويطالب روسيا بسحب جميع قواتها ومعداتها العسكرية بشكل فوري وكامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا بأكملها"، وسيواصل إمداد كييف "بالدعم الاقتصادي والعسكري والاجتماعي والمالي مهما طالت المدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع - يوم الأربعاء الماضي - مرسوماً بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى روسيا. وتعد المحطة الواقعة على ضفاف نهر دنيبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.