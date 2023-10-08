أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إنه قد تم حتى الآن نقل ما لا يقل عن 1864 مصابا إلى المستشفى، إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس أمس، وتداعياته.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية عن وزارة الصحة القول، إن هناك 19 فردا من بين المصابين "في حالة حرجة".

من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها أعادت السيطرة على مركز شرطة سديروت، بشكل كامل، وذلك بعد معركة استمرت لنحو 20 ساعة، "تم خلالها تحييد نحو 10 إرهابيين مسلحين"، بحسب ما نقلته "يديعوت أحرونوت" عن الشرطة.

واستخدمت القوات الاسرائيلية إسلوب "طنجرة الضغط"، الذي شمل الاستعانة بالجرافات، وإطلاق صواريخ محمولة على الكتف، وحتى استخدام دبابة تم نقلها إلى المكان بسبب تحصن "الإرهابيين" الذين أطلقوا النار، بحسب الصحيفة.

ويشار إلى أن "طنجرة الضغط" هو تكتيك عملياتي متعدد المراحل يتبعه الجيش الإسرائيلي لاعتقال شخص متمترس داخل منزل، مع وجود احتمالية مرتفعة لتعرض الجيش لإطلاق نار.

ويأتي ذلك في خضم إطلاق حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.