 طوفان الأقصى.. الصحة الاسرائيلية: نقل 1864 مصابا للمستشفى 19 منهم في حالة حرجة بعد هجوم حماس - بوابة الشروق
الأحد 8 أكتوبر 2023 11:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

طوفان الأقصى.. الصحة الاسرائيلية: نقل 1864 مصابا للمستشفى 19 منهم في حالة حرجة بعد هجوم حماس

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 11:36 ص

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إنه قد تم حتى الآن نقل ما لا يقل عن 1864 مصابا إلى المستشفى، إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس أمس، وتداعياته.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية عن وزارة الصحة القول، إن هناك 19 فردا من بين المصابين "في حالة حرجة".

من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها أعادت السيطرة على مركز شرطة سديروت، بشكل كامل، وذلك بعد معركة استمرت لنحو 20 ساعة، "تم خلالها تحييد نحو 10 إرهابيين مسلحين"، بحسب ما نقلته "يديعوت أحرونوت" عن الشرطة.

واستخدمت القوات الاسرائيلية إسلوب "طنجرة الضغط"، الذي شمل الاستعانة بالجرافات، وإطلاق صواريخ محمولة على الكتف، وحتى استخدام دبابة تم نقلها إلى المكان بسبب تحصن "الإرهابيين" الذين أطلقوا النار، بحسب الصحيفة.

ويشار إلى أن "طنجرة الضغط" هو تكتيك عملياتي متعدد المراحل يتبعه الجيش الإسرائيلي لاعتقال شخص متمترس داخل منزل، مع وجود احتمالية مرتفعة لتعرض الجيش لإطلاق نار.

ويأتي ذلك في خضم إطلاق حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك