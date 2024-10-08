أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، متانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط الأردن ومصر، مشيرا إلى أن البلدين يسيران بخطى واضحة تجاه تفعيل التعاون الثنائي وزيادته لأقصى مدى، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك بفضل توجيهات الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، مساء الثلاثاء، إن الموقفين المصري والأردني "متطابقان تماما"، مشددا أن "خطوط مصر الحمراء هي خطوط الأردن الحمراء".

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، قال إن "الأردن تدرك تماما أن مصر هي الأكثر تأثرا بما يجري في القطاع، ونساندها في كل ما تتخذه من مواقف"، مثمنا في الوقت ذاته مواقف مصر الواضحة في دعم المواقف الأردنية إزاء ما يجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأضاف أن مصر والأردن حذرتا من أن استمرار العدوان على قطاع غزة سيدفع المنطقة نحو تصعيد إقليمي خطير لن يسلم منه أحد، متابعا: "نحذر اليوم من أن الضفة الغربية تغلي، وإذا ما تفجر الوضع فيها سيأخذ التصعيد مدى أكثر خطورة مما نشهده حاليا".

وأدان الصفدي، الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتدمر مؤسسات السلطة الفلسطينية الوطنية وتستبيح حرمة المقدسات.