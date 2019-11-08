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ستولتنبرج: خلافات بين أعضاء الناتو بشأن بعض القضايا مثل سوريا

برلين - د ب أ
نشر فى : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 11:09 ص | آخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 11:09 ص

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرج بأن هناك خلافات بين أعضاء الحلف بشأن بعض القضايا مثل سوريا، ولكن أكد أن التحالف لا يزال قويا، ولا تزال الولايات المتحدة وأوروبا متحدتين.

قال ستولتنبرج في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم: "ما أعرفه هو أن الناتو قوي، وأن أمريكا الشمالية وأوروبا تفعلان معا اليوم أكثر مما كانتا تفعلانه قبل سنوات كثيرة".

وأضاف الأمين العام في تصريحاته التي أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء: "في الحقيقة، الناتو لم يقم بتوسيع قدراته الدفاعية الجماعية بشكل كبير خلال عقود"، مشيرا إلى "نقوم بذلك معا: أمريكا الشمالية وأوروبا".

وقال ستولتنبرج إنه يرحب "كثيرا بتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية... إن ذلك مهم بالنسبة لأوروبا وحلف الناتو، ويتعين أن نعمل من أجل الوحدة الأوروبية، ولكن ليس كبديل للوحدة عبر ضفتي الأطلسي".

وذكر أمين عام الناتو أنه يتعين ألا تصبح روسيا منعزلة، ويجب أن يعمل الناتو من أجل تحسين العلاقات مع موسكو.

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