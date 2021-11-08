المبعوث الأممي إلى اليمن: سكان تعز تأثروا كثيرا من الحصار والوضع الاقتصادي

قال هانز جروندبرج، المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم الإثنين، إن سكان مدينة تعز (جنوب غربي البلاد)، تأثروا كثيراً من الوضع الاقتصادي وحرموا من التنقل، والخدمات البسيطة وباتوا لا يشعرون بالأمان.

وأضاف جروندبرج في بيان له، "المجيء إلى تعز للمرة الأولى أمر مهم، فتعز تحتضن الكثير مما يعتبر مركزياً بالنسبة لليمن، ففيها التعددية السياسية وروح الريادة التجارية والغنى الثقافي والتاريخي والطاقة غير المحدودة لمعالجة الألم والصعوبات التي ألحقتها هذه الحرب بسكانها".

وتابع جروندبرج بالقول: "نرى أشخاصا يواجهون قيوداً شديدة على حرية حركتهم، كما نرى أشخاصاً تأثروا بتدهور الوضع الاقتصادي والانقطاع المتكرر في توفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وبالحالة العامة من غياب الأمن".

وذكر جروندبرج: "ونرى هنا أيضاً أطفالاً قتلوا أو تشوهوا، كما حدث في الهجوم المستهجن الذي وقع في 30 أكتوبر الماضي، والذي أودى بحياة ثلاثة أطفال".

وأكد المبعوث الأممي، أن العمل من أجل السلام في اليمن "معركة شاقة، ولكن يجب ألا ننسى أن هناك دائماً وسيلة لكسر دائرة العنف..هناك دائماً فرص للحوار السلمي".

وفي وقت سابق اليوم، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى مدينة تعز، وهو أول مبعوث يصل إليها منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015.

وتسيطر القوات الحكومية على مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها ويفرضون عليها حصاراً منذ أكثر من ست سنوات.