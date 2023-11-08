جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي عسكري بارز في حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف محسن أبو زينة، الذي وصفته بأنه رئيس قسم صناعة الأسلحة لدى حركة حماس الفلسطينية.

وادعى جيش الاحتلال، في تغريدة عبر حسابه على موقع إكس، إن طائرة حربية استهدفت محسن أبو زينة، الذي كان يشغل منصب رئيس مديرية الصناعات والأسلحة التابعة لحماس.

وأضاف البيان مدعيا أن أبو زينة كان أحد قادة حماس المتخصصين في إنتاج الذخائر، وخاصة إنتاج راجمة صواريخ استراتيجية لمقاتلي الحركة.

ولا يمكن التحقق من صدق الرواية الإسرائيلية التي تنقل هذه المزاعم، فيما كانت حركة حماس قد نبّهت بأن الاحتلال يشن حربا نفسية مليئة بالأكاذيب في محاولة لرفع الروح المعنوية المنهارة لعناصره.

ففي مقابلة تلفزيونية أجراها مساء الثلاثاء، نفى عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اغتيال أي من قادة حماس خاصة قيادات الصف الأول.

وقال الرشق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب ليخفف حالة الرعب والانهيار التي يعانيها شعبه.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام.

فيما منذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.