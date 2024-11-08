مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة بالدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواجه الزمالك نظيره سموحة، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

يتواجد الزمالك في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة اليوم ولديه 3 نقاط، بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفريق السكندري.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبدالمجيد، محمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة، وعبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، شيكابالا