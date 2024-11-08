 عرض فيلم وين صرنا بمهرجان أيام قرطاج السينمائية - بوابة الشروق
الجمعة 8 نوفمبر 2024 2:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

عرض فيلم وين صرنا بمهرجان أيام قرطاج السينمائية

إسراء زكريا
نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 2:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 2:12 ص

يعرض مهرجان أيام قرطاج السينمائية الفيلم الوثائقي الطويل "وين صرنا"، وذلك ضمن البرنامج المخصص لفلسطين، بدورته الـ 35، التي تقام في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر المقبل.

ويحكي الفيلم عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، وتنتظر زوجها لينضم إليهم.

"وين صرنا" من إنتاج وإخراج درة زروق، وتصوير نانسي عبد الفتاح، وخالد جلال، ومونتاج منى ربيع، ومكساج أحمد صبيح.

ومن المقرر أن يشهد فيلم "وين صرنا" عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن مسابقة آفاق العربية، بدورته الـ 45، التي تنعقد في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك