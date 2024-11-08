عرض فيلم وين صرنا بمهرجان أيام قرطاج السينمائية

يعرض مهرجان أيام قرطاج السينمائية الفيلم الوثائقي الطويل "وين صرنا"، وذلك ضمن البرنامج المخصص لفلسطين، بدورته الـ 35، التي تقام في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر المقبل.

ويحكي الفيلم عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، وتنتظر زوجها لينضم إليهم.

"وين صرنا" من إنتاج وإخراج درة زروق، وتصوير نانسي عبد الفتاح، وخالد جلال، ومونتاج منى ربيع، ومكساج أحمد صبيح.

ومن المقرر أن يشهد فيلم "وين صرنا" عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن مسابقة آفاق العربية، بدورته الـ 45، التي تنعقد في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.