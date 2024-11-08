قالت شرطة أمستردام، اليوم الجمعة، إنه لا مؤشرات على وجود مختطفين أو مفقودين في الأحداث التي أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقي أياكس ومكابي تل أبيب، وأدت إلى إصابة إسرائيليين واعتقال العشرات.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الهولندية، في منشور لها عبر منصة "إكس"، إنها بدأت تحقيقا كبيرا بشأن أحداث العنف المتعددة، مشيرة إلى أنها تحقق في "احتجاز محتمل لرهائن"، بحسب قناة "الشرق" السعودية.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ترديد عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين؛ شعارات معادية للعرب وفلسطين. وعلى إثر ذلك، وقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين للجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل أشعلوا الألعاب النارية خلال تلك الدقيقة بينما بقية الجماهير صامتة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

واعتبر ناشطون هذا السلوك ردا على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والمندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة والرافض لبيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل.