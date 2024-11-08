أقر مجلس النواب الألماني، الخميس، مشروع قانون مثير للجدل للغاية لمكافحة معاداة السامية، على الرغم من معارضة خبراء قانونيين وجماعات المجتمع المدني ومثقفين يهود بارزين.

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا أعلنت مطلع الأسبوع الماضي مع أكبر أحزاب المعارضة، التحالف المسيحي المحافظ، الاتفاق على نص اقتراح برلماني لمكافحة معاداة السامية وحماية الحياة اليهودية في ألمانيا. قبل أن يمرره البرلمان أول أمس الأربعاء.

تم اقتراح هذا القرار لأول مرة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وردًا على الارتفاع اللاحق في الحوادث التي تم الإبلاغ عنها باعتبارها معادية للسامية في ألمانيا، وقد تركز الجدل حول القرار إلى حد كبير على نية جعل المنح العامة للمشاريع الثقافية والعلمية تعتمد على الالتزام بتعريف العمل للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية:

"يؤكد البوندستاج مجددًا على قراره بضمان عدم حصول أي منظمات أو مشاريع تنشر معاداة السامية، أو تشكك في حق إسرائيل في الوجود، أو تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو تدعم بنشاط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على الدعم المالي".

ماذا جاء في مشروع القانون؟

ووفقاً لمشروع القرار، فإن الالتزام بحماية حياة اليهود في ألمانيا هو "المهمة المشتركة لجميع الديمقراطيين". ويدين النص، الذي حمل عنوان "لن يحدث ذلك مرة أخرى الآن: حماية الحياة اليهودية والحفاظ عليها وتعزيزها في ألمانيا"، جميع أشكال معاداة السامية ويدعو الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات إلى اتخاذ تدابير ملموسة في مكافحة كراهية اليهود.

وجاء في نص المقترح: "منذ الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شهدنا كراهية لليهود ومعاداة السامية المرتبطة بإسرائيل في ألمانيا بمستوى لم نشهده منذ عقود". وأضاف "يمكن أن يُعزى هذا التطور "إلى معاداة السامية المتزايدة الصريحة والعنيفة في الأوساط اليمينية المتطرفة والإسلاموية، فضلاً عن النهج النسبي وزيادة معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل واليساريين المناهضين للإمبريالية".

كما ورد في في النص المقترح، "خلال الأشهر الأخيرة، أصبح واضحا المدى المخيف لمعاداة السامية، التي تنبثق عن الهجرة من دول شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، حيث تنتشر على نطاق واسع معاداة السامية والعداء لإسرائيل، أيضاً بسبب التلقين الإسلاموي وعقيدة الدولة المناهضة لإسرائيل".

وأضاف النص أنه وفي الوقت نفسه، تتصاعد المواقف العرقية واليمينية المتطرفة. كل هذا يؤدي إلى انعدام الأمن على نطاق واسع بين اليهود في ألمانيا.

كما انتقدت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي "التهاون في التعامل مع ذلك وزيادة معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل وذات الصبغة اليسارية المناهضة للإمبريالية". وجاء في الاقتراح أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تستمر في "العمل بفعالية لصالح وجود دولة إسرائيل ومصالحها الأمنية المشروعة".

وطالب الاقتراح الحكومة الألمانية أيضاً بالتأكد من أن الولايات والبلديات تطبق تعريف معاداة السامية المنصوص عليه في وثيقة التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) كعامل حاسم عند اتخاذ القرارات، مثل تمويل مشاريع معينة.

ويتمسك التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست - من بين أمور أخرى - في هذا التعريف بأن مظاهر معاداة السامية "يمكن أيضاً أن تكون موجهة ضد دولة إسرائيل، التي تفهم على أنها جماعة يهودية"، إلا أنه أشار إلى أن الانتقادات الموجهة لإسرائيل، والتي تشبه الانتقادات الموجهة لدول أخرى، لا تعتبر معادية للسامية.

وقبيل التصويت، قالت منظمة العفو الدولية في ألمانيا إنه في الوقت الذي ترحب فيه المنظمة بالهدف المتمثل في اتخاذ تدابير لمكافحة معاداة السامية والعنصرية وحماية الحياة اليهودية، إلا أنها ترى أن القرار ”لا يفشل في تحقيق هذا الهدف فحسب، بل يثير مخاوف من حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية وعدم اليقين القانوني“.

وقالت المنظمة لدويتشه فيله: "العديد من الجهات الفاعلة من منظمات حقوق الإنسان والفنون والثقافة والأوساط الأكاديمية غير مستقرة بالفعل، وهي مترددة في التحدث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع في الشرق الأوسط، أو التحدث علناً عن مواضيع معاداة السامية والعنصرية ضد المسلمين وإسرائيل وفلسطين أو الخروج إلى الشوارع، وذلك جزئياً خوفاً من القمع - مثل هذا القرار سيعزز هذا الاتجاه من الرقابة الذاتية وانعدام الثقة والانقسام".

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية، أن تسع مجموعات عمل فيدرالية تابعة لحزب الخضر قد رفضت بالفعل مشروع القرار في رسالة مشتركة إلى السلطة التنفيذية للحزب، مستشهدةً بتبني القرار لقانون حقوق الإنسان الدولي الذي يرى معدوه أنه استُخدم مرارًا وتكرارًا "لتشويه الانتقادات المشروعة لسياسات الحكومة الإسرائيلية باعتبارها معادية للسامية".

من هم المعارضون؟

ولم يصوّت ضد القرار سوى تحالف اليسار الشعبوي اليساري "تحالف سارة فاجنكنشت" (BSW). وامتنع حزب اليسار عن التصويت يوم الخميس.

كما عارضت عضوة البرلمان نينا شير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) من يسار الوسط الحاكم القرار قبل التصويت قائلة إنه ”يمنع تسمية ومعالجة الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي وبالتالي ينتهك القانون الدستوري“.

وأعرب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وهو هيئة تمولها الدولة أنشئت بعد الهولوكوست كمنظمة تمثيلية للعديد من التجمعات اليهودية في ألمانيا وكوسيط بين اليهود الألمان والحكومة، عن دعمه للقرار.

يهود ألمانيا ومعاداة السامية: واقع معقد

وبعد الإعلان عن مشروع القرار، قال رئيس المجلس المركزي لليهود جوزيف شوستر، "لقد تم الآن تحديد أسس الحماية الفعالة للحياة اليهودية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى تنفيذ التدابير المخطط لها بشكل فعال وسريع".

كما وافقت الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وهي منظمة ضغط مشتركة بين الأحزاب تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، على القرار.

فيما نشر أعضاء حزب الخضر بيانًا قبل اجتماع البوندستاغ لمناقشة القرار، قالوا فيه إنهم ”مصدومون وقلقون للغاية من الحملات التي تُشن حاليًا“ ضد القرار المشترك بين الأحزاب.

ويرى بعض الخبراء القانونيين أن القرار غير قابل للتطبيق "من منظور قانوني، يعتبر القرار خيبة أمل كبيرة. فقد تعرض مشروع القرار لانتقادات شديدة من قبل المحامين باعتباره غير دستوري على الأرجح. وفي ضوء هذه الانتقادات، فإنه من المحير أن نرى أن النسخة النهائية من النص لم تتغير في معظمها"، كما يقول رالف مايكلز، مدير معهد ماكس بلانك للقانون الدولي الخاص المقارن والدولي في هامبورغ. مايكلز هو واحد من عدة خبراء قدموا اقتراحًا بديلًا في أكتوبر الماضي.

بصرف النظر عن "الاستحالة العملية" بالنسبة للمسئولين لتقييم جميع هذه المشاريع مسبقًا، وهو ما يرقى إلى مستوى التقييد المسبق، فإن مثل هذه القاعدة ستصل على الأرجح إلى حد انتهاك حرية الفن وحرية الرأي، وفقًا لمايكلز.

وقال لدويتشه فيله: "يمكن تقييد هذه الحقوق من خلال الكرامة الإنسانية كما يحميها الدستور، ولكن بالتأكيد ليس من خلال تعريف العمل المثير للجدل في قانون العمل الدولي لحقوق الإنسان لمعاداة السامية الذي يريد البوندستاج أن يجعله حاسمًا".

يقول مايكلز إن هناك مشكلة أخرى في القرار الحالي، وهي أنه يؤيد قرار 2019 الذي أصدره مجلس النواب الألماني الذي يصف حركة المقاطعة بأنها معادية للسامية - على الرغم من حقيقة أن دائرة الأبحاث في البوندستاج الألماني اعتبرت محتوى قرار 2019 مخالفًا للدستور وأن العديد من المحاكم رفضت القرارات الإدارية بناءً على تلك النتائج.

ويضيف: "القرار في حد ذاته ليس ملزمًا، على الرغم من أن تجربة قرار 2019 تشير إلى أنه سيكون فعالًا مع ذلك، سواء كتوجيه إداري أو كأساس للرقابة الذاتية. من ناحية أخرى، يبدو من غير المرجح أن يتم سن التشريع الموعود على الإطلاق في ضوء القيود القانونية والعملية".

وقد اعتمدت الشرطة وسلطات الهجرة أيضاً على هذا القرار في تطبيق التدابير القمعية.

لماذا تعريف "IHRA" لمعاداة السامية مثير للجدل؟

تم اعتماد تعريف عمل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) أو تأييده من قبل 43 دولة، بما في ذلك ألمانيا، ودعمته بعض الهيئات الدولية. ومع ذلك، فقد تم انتقاده على نطاق واسع لخلطه بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية. وهو يسرد أمثلة على مظاهر معاداة السامية مثل ”إنكار حق الشعب اليهودي في تقرير المصير، على سبيل المثال، من خلال الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى "عنصري"، و"تطبيق معايير مزدوجة من خلال مطالبة [إسرائيل] بسلوك غير متوقع أو مطلوب من أي دولة ديمقراطية أخرى" و"عقد مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة والسياسة النازية".

ويوضح جوشوا شانس، الأستاذ المشارك في الدراسات اليهودية في كلية تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، أن تعريف تحالف إحياء ذكرى الهولوكوست كان القصد منه في الأصل أن يكون "شبكة كبيرة" لدعم الأبحاث حول معاداة السامية والإبادة الجماعية.

وخلافًا لنية معدي الوثيقة الأساسيين، يقول شانس إن تعريف تحالف ذكرى الهولوكوست قد "اختطف" من قبل القوى المتحالفة مع إسرائيل لمنع انتقاد الهيمنة اليهودية في إسرائيل وحمايتها.

وقال لدويتشه فيله: "لا يُسمح لك بانتقاد إسرائيل إلا إذا فعلت ذلك بطريقة تؤكد القوة اليهودية والتفوق اليهودي، وليس المساواة، وإذا أردت أن تسمي أي شيء يدعو إلى المساواة معاداة للسامية، فأنت بحاجة إلى وثيقة تحالف إحياء ذكرى الهولوكوست، وسوف توصلك إلى هناك“.

وفي حين أن معاداة السامية يمكن في بعض الحالات أن تتخفى، وفقًا لشانس، في صورة معاداة للصهيونية، فإن اللغة التي قد تكون معادية للسامية إذا ما طبقت على "اليهود" تصبح لغة عادية عندما تطبق على دولة ما.

"أعتقد أن مصطلح الفصل العنصري ينطبق بوضوح على الضفة الغربية، ولكن حتى لو كنت تعتقد أن هذا خطأ، فلا يمكن أن يكون ذلك معاداة للسامية، كل ذلك يضيع وسط تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، ولهذا السبب يصر جميع أنصاره عليه كثيرًا لأنه يغلق كل القدرة على الدعوة إلى المساواة بين الفلسطينيين".

النقاش حول حدود حرية التعبير

لقد أضاف مشروع القانون مزيدا من الوقود إلى النقاش المشتعل بالفعل في ألمانيا حول حدود حرية التعبير فيما يتعلق بالحياة اليهودية بشكل عام، وكذلك هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية اللاحقة في غزة.

في أغسطس/آب، كتبت مجموعة تضم نحو 150 فناناً وكاتباً وباحثاً يهودياً يعيشون في ألمانيا رسالة مفتوحة أعربوا فيها عن "مخاوفهم العميقة" إزاء القرار المخطط له، قائلين إنه على الرغم من ادعاء "حماية الحياة اليهودية في ألمانيا"، فإن القرار "يعد بدلاً من ذلك بتعريضها للخطر" من خلال "ربط جميع اليهود بأفعال الحكومة الإسرائيلية، وهي عبارة معادية للسامية سيئة السمعة".

وكتب الموقعون، ومن بينهم الفنانة كانديس بريتز، وأستاذ أكاديمية بارينبويم سعيد وقائد أوركسترا الديوان الغربي الشرقي مايكل بارينبويم، والمؤلفة غير الأرثوذكسية والمتعصبة لليهود ديبورا فيلدمان، والموسيقي بيتشز نيسكر، أنه في حين أن الغالبية العظمى من الجرائم المعادية للسامية تنشأ في أقصى اليمين الألماني، فإن التهديد "بالكاد يُذكر في القرار، الذي يركز بدلاً من ذلك على الأجانب والأقليات، وهو تشتيت مخزٍ عن أكبر خطر يهدد اليهود في ألمانيا. إنه دليل على أن ألمانيا لم تتغلب بعد على ماضيها".

"حماية اليهود ليست هدف هذا القرار"

ينص القرار صراحة على أن "المدى المثير للقلق لمعاداة السامية القائمة على الهجرة من بلدان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تنتشر معاداة السامية والعداء تجاه إسرائيل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التلقين الإسلامي والدولي المناهض لإسرائيل، أصبح واضحًا" وأن "الاستراتيجية الوطنية ضد معاداة السامية تنطبق على "القانون الجنائي وكذلك قانون الإقامة واللجوء والمواطنة".

وقال بارينبويم لدويتشه فيله: "حماية اليهود ليست هدف هذا القرار. يشير القرار إلى إسرائيل باستمرار، وهو ما يحقق في رأيي هدفين. أولاً، يسعى إلى تحميل الفلسطينيين وأنصارهم المسؤولية عن معاداة السامية في ألمانيا، ويهدد بتوسيع إسكات هذه المجموعة من خلال الإلغاء والرقابة والقمع البوليسي وما شابه ذلك. ثانيًا، يحاول تبرير تواطؤ ألمانيا في جرائم إسرائيل الفظيعة، نتيجة لعقود من نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما وصفت كانديس بريتز القرار بأنه "قطعة من العقيدة التبسيطية المصممة لحماية والدفاع عن المفكرين الصهاينة، وليس الشعب اليهودي"، مشيرة في تصريح لدويتشه فيله، إلى أن صياغته، مثل صياغته في قرار عام 2019 المناهض لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، "يديم الفكرة الخطيرة المتمثلة في أن الهوية اليهودية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأولويات إسرائيل القومية العرقية".

"إنه يقوض بشكل أساسي الحقوق الدستورية الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التعبير الفني والحرية الأكاديمية وحرية التجمع، من خلال فرض تعهد بالولاء لأيديولوجية الدولة الألمانية (في الشكل الغامض لـ Staatsräson) كأساس للقدرة على الدراسة في ألمانيا، أو تلقي تمويل حكومي أو - على مستوى أكثر وجودية - كشرط لمنح حقوق اللجوء أو الجنسية"، تقول الفنانة اليهودية.

وقالت بريتز: "إن هذا الأمر يصب مباشرة في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا AFD (الذي يمثل أقصى يمين الأحزاب السياسية المعترف بها) وغيره من الحركات اليمينية المتطرفة، في وقت تكتسب فيه الأيديولوجية القومية العرقية شعبية بين الناخبين الألمان"