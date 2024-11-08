الزمالك يحقق انتصاراً صعباً على سموحة بثنائية

حقق فريق الزمالك فوزاً صعباً على مضيفه سموحة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
سجل ناصر منسي الهدف الأول في الدقيقة 2 من خطأ لحارس سموحة الهاني سليمان، بينما عزز التقدم متأخرا مصطفى شلبي بالدقيقة 85.
بداية تهديفية
بدأت المباراة بهدف مبكر سجله ناصر منسي عندما استغل مراوغة خاطئة من من الحارس الهاني سليمان ليستخلص مهاجم الزمالك الكرة ويسجل في الشباك.
وانطلق سموحة بحثا عن التعادل وأتيحت له فرصة مؤكدة في الدقيقة 11 من حسام حسن لكن الحارس محمد عواد تصدى لتضيع محاولة التعديل.
ظل سموحة الأفضل نسيباً من حيث المحاولات الهجومية، بينما ساهم الهدف المبكر في هدوء إيقاع لعب الزمالك.
وأهدر النيجيري صامويل أمادي فرصة أخرى محققة بالدقيقة 30 بعد انفراد بمرمى عواد عقب تمريرة من حسام حسن، لكن مهاجم سموحة سدد بجوار القائم.
ثم أبعد حسام المجيد ويليه محمد شحاتة فرصة تسديدة خطيرة لسموحة بحدود منطقة الجزاء ليظل الضغط الأزرق أفضل.
تواصل الضغط السكندري وأبعدت عارضة محمد عواد تسديدة النيجيري أمادي ليظل الأبيض متقدما رغم الأفضلية لسموحة.
مع بداية الشوط الثاني دفع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، بأحمد فتوح الظهير الأيسر على حساب المغربي محمود بنتايج وذلك بعد حصول الأخير على بطاقة صفراء في الشوط الأول.
زاد الضغط الأزرق على مرمى عواد، وواصل الدفاع إبعاد الكرات من أمام مرمى عواد.
وفي الدقيقة 54 طالب لاعبو سموحة بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد ضد حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك، لكن الحكم وبعد استشارة الفار أشار باستمرار اللعب.
واصل عواد التألق وأبعد إنفراد تام من أمام محمود صابر في الدقيقة 69.
وأجرى جوميز أول التبديلات بنزول ميشالاك بدلا من شيكابالا في الدقيقة 70.
لم يتغير واقع أداء الزمالك وظل سموحة صاحب الأفضلية الهجومية وإن تراجعت الخطورة قليلاً.
ودفع جوميز بحسام أشرف وزياد كمال على حساب دونجا وناصر منسي في الدقيقة 84.
شلبي يعزز
ونجح مصطفى شلبي في الدقيقة 85 في أن يسجل الهدف الثاني من متابعة لرأسية حمزة المثلوثي بعد ركنية.
بعد الهدف هبط إيقاع سموحة وأصاب لاعبيه الإحباط، بينما سدد عبدالله السعيد كرة من ضربة حرة علت مرمى الهاني بقليل في الدقيقة 89.
وشارك أحمد عبدالرحيم إيشو بدلا لصاحب الهدف الثاني مصطفى شلبي.
وكاد حسام أشرف أن يسجل الثالث من تسديدة يسارية بحدود منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر.
الزمالك رفع رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، مقابل 3 لسموحة الذي كان قد فاز على حرس الحدود في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف.