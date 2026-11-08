رواية فوق رأسي سحابة لدعاء إبراهيم تفوز بجائزة ساميلي لترجمة الأدب العربي إلى التركية 2026

أعلنت جائزة ساميلي في إسطنبول فوز رواية «فوق رأسي سحابة» للروائية المصرية دعاء إبراهيم، الصادرة عن دار العين للنشر، بجائزة ساميلي لترجمة الأدب العربي إلى التركية لعام 2026، في دورتها الأولى المخصّصة للرواية.

وتأتي الجائزة ضمن مشروع منشورات ساميلي للتواصل بين الأدبين العربي والتركي، والتعريف بالأصوات الأدبية العربية المعاصرة لدى القارئ التركي، من خلال ترجمة المؤلفات المختارة ونشرها باللغة التركية، بما يوسّع نطاق وصولها إلى جمهور جديد من القراء.

وشهدت الدورة الأولى من الجائزة مشاركة أكثر من مئة عمل روائي، خضعت لعملية فرز وقراءة أولية، قبل اختيار القائمة القصيرة التي ضمّت خمس روايات تنافست على الجائزة.

وتألّفت لجنة التحكيم من الروائي العُماني زهران القاسمي، والناقدة والروائية المغربية زهور كرام، والقاصة والشاعرة الفلسطينية شيخة حليوى، والناقد المصري ممدوح فراج النابي، والروائية المصرية منصورة عز الدين.

وبعد قراءة الروايات المتأهلة إلى القائمة القصيرة وتقييمها، أسفرت نتائج لجنة التحكيم عن فوز رواية «فوق رأسي سحابة» لدعاء إبراهيم بالجائزة، فيما ضمّت لجنة الفرز الأولي الناقدة المصرية زينب عبد الحميد، والروائي والمترجم المصري يوسف نبيل.

ووجّهت منشورات ساميلي الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنتَي التحكيم والفرز، لما بذلوه من جهد ووقت في قراءة الروايات المشاركة وتقييمها، وإسهامهم في إنجاح الدورة الأولى من الجائزة.

كما وجّهت الشكر إلى الشاعر محمد أ. الجبوري، المصمّم الفني للجائزة، تقديرًا لجهوده وإسهامه الإبداعي في صياغة هويتها البصرية.

وبموجب الجائزة، تتولّى منشورات ساميلي ترجمة الرواية الفائزة كاملةً إلى اللغة التركية، ونشرها وتوزيعها في تركيا، بما يتيح تقديمها إلى جمهور جديد من القراء، وتعريفهم بتجربة دعاء إبراهيم الروائية.

وهنّأت منشورات ساميلي الروائية دعاء إبراهيم ودار العين للنشر بالفوز، كما هنّأت جميع الروائيين الذين وصلت مؤلفاتهم إلى القائمة القصيرة، وثمّنت مشاركة الكتّاب والناشرين الذين وضعوا ثقتهم في المبادرة منذ دورتها الأولى.

وأكدت منشورات ساميلي استمرارها في العمل على تعزيز حضور الأدب العربي في المشهد الثقافي التركي، وفتح آفاق جديدة أمام الأدب العربي المعاصر للوصول إلى قراء جدد، من خلال الترجمة والنشر والتوزيع باللغة التركية.