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توصلت أوكرانيا إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 5ر5 مليار دولار، ما يمنح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دفعة قبل محادثات سلام مع روسيا.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت في بيان في وقت متأخر من يوم السبت بعد اتصال هاتفي مع زيلينسكي بأن الاتفاق على مستوى الموظفين يتضمن السياسات التي ستنفذها الحكومة الأوكرانية لدعم البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات.

وأضافت جورجيفا: "اتفقت مع الرئيس على أن النجاح الاقتصادي لأوكرانيا يعتمد بشكل أساسي على دعم سيادة القانون وتعزيز نزاهة القضاء وتقليص المصالح الخاصة في الاقتصاد".

وقال زيلينسكي في بيان إن البرنامج "يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، واجتثاث الفساد بفاعلية ورفع مستويات المعيشة لكل الأوكرانيين".

ولايزال الاتفاق يخضع لموافقة إدارة والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كما أنه مشروط بإجراءات سياسية مسبقة من جانب أوكرانيا.