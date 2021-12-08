الأمم المتحدة: المعارك حول الحديدة باليمن شردت نحو 25 ألفا في نوفمبر

قالت الأمم المتحدة، إنّ المعارك بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وميليشيا الحوثي أسفرت عن تشريد أكثر من 25 ألف شخص حول مدينة الحديدة في شهر نوفمبر الماضي.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إنّ القتال في الحديدة اندلع عندما دخل الحوثيون المناطق التي تركتها القوات الحكومية، وأعقب ذلك هجوم مضاد شنته القوات الموالية للحكومة.

وفرّ ما يقرب من 60% من المدنيين هناك إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، فيما اتجه الباقون إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وتعود بداية الصراع في اليمن إلى عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، ودخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية الحرب في عام 2015 لمحاولة إعادة الحكومة.

وكان القتال الأخير في الحديدة الأشرس منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2018، على الرغم من أن هذه الهدنة لم تنفذ بالكامل.

ويمر عبر الحديدة نحو 70% من الواردات التجارية والإنسانية للبلاد.