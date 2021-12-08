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عضوة بالبرلمان الأوروبي: ننحني أمام حضارة مصر

الحضارة المصرية
الحضارة المصرية

نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 3:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 3:55 ص

قالت فيرجينيا جورون عضوة لجنة الميزانية العامة بالبرلمان الأوروبي، إنّها أجرت زيارة للمتحف المصري الكبير، ووصفته بأنه مكان شاسع وممتع ويمزج بين الحديث والقديم.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "ننحني أمام حضارة مصر الرائعة"، مشيرة إلى أنها شاهدت المومياوات وكل ما يعبر عن تاريخ مصر وحضارتها.

وأوضحت أنّ متحف مصر الكبير يذكر الجميع بجذور البشرية، مشيرة إلى أن الشعب المصري يحترم حقوق الإنسان وفكر ورأي الآخر.

وتابعت: "أقول لمواطني بلدي وكل أوروبا تعالوا لمصر لتروا الحقائق الرائعة وتمحوا الصورة السلبية التي تعرفوها، ولا تستمعون لأشخاص يجلسون خلف مكاتبهم الفاخرة، وعلى صانع القرار ألا يأخذ معلوماته من تقارير مغلوطة تعج بالشائعات".
https://www.youtube.com/watch?v=P8gtBSHW8fU

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