تايوان ترصد 27 طائرة وأربع سفن صينية بالقرب من محيطها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أنها رصدت 27 طائرة وأربع سفن بحرية تابعة لجيش التحرير الصيني نشطة في محيط تايوان على مدار الـ24 ساعة الماضية، مع عبور 9 طائرات خط الأوسط لمضيق تايوان.

ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية عن بيان الوزارة القول إن تسع طائرات عسكرية صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت طائرتان أخريان منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية بين الساعة 6 صباحًا يوم أمس والساعة 6 صباحًا اليوم الخميس.

وتابع البيان أن الطائرات التي حلقت عبر خط الوسط، تضمنت أربعة مقاتلات من طراز جيه-10 وأربعة مقاتلات من طراز جيه-16 وطائرة بدون طيار بينما كانت الطائرتان اللاتي تخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان من طراز Y-8 ASW وطائرة BZK-055 بدون طيار.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة كلفت طائرات دورية قتالية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية للتعامل مع عمليات التوغل، ويأتي هذا بعد مرور أربعة أيام من رصد وزارة الدفاع التايوانية 25 طائرة عسكرية صينية وأربع سفن حربية حول تايوان.

وجرت الطلعات الجوية الصينية الأخيرة في أعقاب إعراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما يوم الجمعة الماضي، بشأن ما يعتبرانه "استفزازات" صينية في مضيق تايوان، والتي قالوا إنها تزيد من مخاطر حدوث أزمة في المنطقة، وفقا للصحيفة.

وتابعت الصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كانت بكين تحاول بهذه الطلعات بعث برسالة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة أن حكومة الصين تعتبر مثل هذه التصريحات أو التحذيرات تدخلا في شؤونها الداخلية، لأنها تعتبر تايوان والبر الرئيسي أجزاء من دولة واحدة.

وفي أغسطس من هذا العام كثفت الصين مناوراتها العسكرية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يومي 2 و3 أغسطس، وأجرت تدريبات بالذخيرة الحية في ستة مواقع حول تايوان، للتعبير عن غضبها مما تعتبره انتهاكًا الاتفاقيات الصينية الأمريكية والتشجيع على استقلال تايوان بينما أصرت بيلوسي على أن لها الحق في زيارة تايوان.