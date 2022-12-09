استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية التي شهدتها المحافظة، والأعمال التي تشهدها مدن مصيف بلطيم، البرلس، وبلطيم من أعمال تطوير عمراني، مؤكداً أن المنظومة في المحافظة تسير وفق عمل جماعي، لتطوير مدن المحافظة، موجها الشكر لعمرو البشبيشىي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمسئولين في المحافظة عما يتم من أعمال تخطيط للنهوض بمدن ومراكز كفر الشيخ.

وقال إن جامعة الإسكندرية من الجامعات المصرية العريقة، ومن أقدم الجامعات، وأنجبت لمصر أعلاما وعلماء في شتى المجالات، رفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية، من أمثال العالم المصري الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل.

جاء ذلك خلال عرض وفد كلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية، لمناقشة مقترحات لتطوير وتنمية مدينة مصيف بلطيم، والبرلس عمرانياً بالتعاون مع المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد هشام سعودي، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد الزيات، مدرس العمارة بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، والمهندسة بثينة الحسيني، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ، والدكتورة دينا سعيد، مدرس مساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، والدكتور محسن مرداش، مدرس مساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، والدكتور عبد الرحمن معيد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، ودنيا نبيل، معيد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ودنيا يسري معيد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، والمنتدبين، إنجي خالد، انتداب بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، وندى الباشا، انتداب بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، وطلاب السنة النهائية بالقسم، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري، والمهندس حمادة المليجي، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس مدحت السنوسي، والسيد سليمان، وأحمد صبحي، أعضاء نقابة المهندسين بكفر الشيخ، والمهندس حاتم بسيوني، أمين الصندوق والمشرف على العلاقات والاعلام، لعرض ومناقشة مقترحات لتطوير وتنمية مدينتي بلطيم والبرلس عمرانيا، بالتعاون مع المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الاستفادة المتبادلة بين المحافظة والجامعة، والاطلاع على المنتج من مشروعات الطلاب بعد الانتهاء منها ودراسة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الدراسات التي قام بها قسم الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية متميزة، وسيكون هناك تعاون بين الجيومكانية وإدارة التخطيط العمراني؛ لتحديث البيانات، ومراجعة تحديث الخرائط والتقسيمات التي تم عرضها بين مدن المدن والمراكز، بما شهدته بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم من أعمال تطوير، إضافة لتغيير الحدود الداخلية الخاصة ببلطيم والبرلس والمصيف، إضافة للأعمال التي يشهدها الطريق الدولي الساحلي، واضافة رابط أبو الروس والذي يربط الطريق الدولي بالطريق المحوري لمطروح، إضافة للأعمال التي شهدها 40 كيلو مترا على شاطئ البحر المتوسط لحماية الشواطئ.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه يثمن التعاون بين المحافظة وجامعة الإسكندرية لخدمة أبناء محافظة كفر الشيخ، في كافة المجالات الخدمية، موجهاً بالتعاون الكامل بين كلية الفنون الجميلة قسم عمارة، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة من مديرية إسكان وإدارة التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وإدارة المرافق ومديرية الطرق، لوضع خطط مستقبلية لتطوير كافة مدن المحافظة ، مؤكدا على التعاون المشترك بين الجامعات المصرية، لتبادل ونقل المعلومات والخبرات ودراستها على الطبيعة وتطبيق الدراسات والأبحاث على أرض الواقع مما سيكون له أثر بالغ على حياة المواطنين، مشيراً إلى التعاون المثمر بين المحافظة وجامعة كفر الشيخ في العديد من المجالات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنه يشيد بالجهود المبذولة من أبنائنا طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية في وضع الدراسات والأفكار والرؤى المستقبلية لتطوير مدينتي بلطيم والبرلس على ضوء أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتصبح مدينتين سياحيتين ذات طابع خاص.

قال الدكتور محمد هشام سعودي، أنه يقدم الشكر لمحافظ كفر الشيخ لحسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن اللقاء الذي عقده محافظ كفر الشيخ، أثمر عن العديد من المعلومات التي يستفيد منها طلاب البكالوريوس قسم العمار، والتي تساعد الطلاب على استكمال معلوماتهم في شأن المشروعات بالمحافظة، وما يتم فيها من تنمية وأفكار متميزة تثري العمل العمراني على مستوى المحافظة من خلال دراستنا لإقليم وسط الدلتا السياحي، متمنياً تقديم معلومات عن أعمال طيبة تقدم للمحافظة لتدخل في إطار المشروعات التي تنفذها.

يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجامعات المصرية من أجل وضع خطط مستقبلية لتطوير المدن القديمة، ووضع تصور لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية تخدم المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية.

وعرض طلاب الفرقة الرابعة قسم عمارة الرؤية التنموية للمشروع على اعتبار بلطيم مدينة ذات قيمة اقتصادية وسياحية مستدامة، لوجود العديد من المقومات الاقتصادية بمختلف نوعياتها سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية بإعدادها كمشروع تخرج لتطوير مدينة مصيف بلطيم والبرلس، وتميزها عمرانيا بفضل موقعها المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتعد مدينتا بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم ضمن مجموعة من المدن الساحلية التي يعمل الطلاب على وضع تصور شامل لتطوير هم في مشروعات تخرجهم، وتم الاتفاق إلى تبادل كافة المعلومات المطروحة في مشروعات التخرج لتصبح رؤى مستقبلية لتطوير مدينتي بلطيم والبرلس، وربطهما بكافة المدن الساحلية.

وأضاف الدكتور أحمد الزيات، مدرس العمارة بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، إن قسم العمارة على ساحل مدن الساحل الشمالي الأوسط، "جمصة مصيف بلطيم" في إطار التدرج في المستويات من مستوى التخطيط والرؤية الاستراتيجية لتنمية وتطوير المدينة إلى مستوى التصميم الحضري للقطاعات العمرانية ذات القيمة وصولا إلى مستوى مشروعات التصميم المعماري، مشروعات تخرج الطلاب بنهاية العام الدراسي، لعرض الرؤى ومشكلاتها.