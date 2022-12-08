أبو الغيط يؤكد أهمية دعم العراق في جهود السلام والتهدئة بالمنطقة

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية دعم العراق في "جهود السلام" والتهدئة بالمنطقة، وحرصه على بناء علاقات وشراكات مستديمة مع محيطه العربي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على هامش المشاركة في القمة العربية الصينية بالرياض.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية تفعيل آليات العمل والتكامل الاقتصادي البيني ضمن برامج التنمية المشتركة للدول العربية.

وأكد كذلك أهمية أن تضطلع الجامعة العربية بدورها المحوري في تعزيز فرص التعاون بين البلدان العربية".