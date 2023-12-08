طائرة مسيرة تقصف بناية سكنية في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، أن طائرة مسيرة استهدفت مساء اليوم الجمعة، بناية سكنية، وأدى الهجوم إلى أضرار مادية في مدينة أربيل، 450 كم شمالي بغداد.

وقال بيان لمجلس أمن إقليم كردستان: "إننا ندين هذا الهجوم ضد المواطنين الأكراد ونعتبر الحكومة الاتحادية العراقية مسئولة عن وقف هذه الهجمات التي تقوم بها المجموعات غير الشرعية".

وتتعرض قاعدة حرير في محيط مطار أربيل وقاعدة ثانية داخل مطار أربيل تضم قوات أمريكية ودولية بشكل شبه يومي إلى هجمات من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة.