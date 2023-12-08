تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت بالخارج.



وحدد قرارات الهيئة الوطنية الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة تصوير الناخب ورقة الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول أو محاولة الخروج بها؛ لتقديمها دليلاً على انتخاب مرشحاً بعينه، وهو ما قد يشير باحتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد.



ويعمل رؤساء اللجان الفرعية على ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.



ويقوم رؤساء اللجان بملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الناخب الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.



• خطوات التصويت



وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع وهى كالتالي:



السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور.



يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.



يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية.



لا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.



يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.



يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في كشف توقيع الناخبين.



يوقع الناخب بخطه أو بصمته مرة واحدة في كشف توقيع الناخبين.



يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.



يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به .



يدلى الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع الورقة بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.



يقوم الناخب بغمس سبابة اليد اليمني في الحبر الفسفوري، وفي حالة وجود عجز في السبابة اليمنى تستخدم سبابة اليد اليسرى، وفي حالة وجود عجز في ذلك الإصبع يغمس أي إصبع آخر.



إذا رفض الناخب غمس إصبعه في الحبر الفسفوري لا يتسلم بطاقة الرقم القومي، ويقوم رئيس اللجنة بإثبات الواقعة بمحضر الإجراءات، وتحرر مذكرة بذلك، ويسلم المذكرة إلى قائد قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.



يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.



- المرشحون في الانتخابات



يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز "النجمة"، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز "الشمس"، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز "السلم".