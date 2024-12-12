آلاف السوريين يحتفلون في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا بسقوط نظام الأسد

احتفل آلاف السوريين في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا اليوم الأحد بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأفادت الشرطة بأن نحو 6000 شخص خرجوا إلى الشوارع في العاصمة البافارية ميونخ مساء للاحتفال برحيل الأسد، وأضافت أن التجمع الذي أقيم في ساحة "أوديون بلاتس" مرّ دون حوادث تُذْكَر.

وذكرت الشرطة أن حوالي 2500 شخص استجابوا لدعوة منتدى الإسلام للمشاركة في تجمع بساحة "كورن ماركت" في مدينة نورنبرج.

كما تظاهر حوالي 800 شخص من معارضي الأسد في مدينة أشافنبورج، احتفالا بهذا الحدث. وذات السياق، احتفل 300 شخص في مدينة هوف بسقوط الأسد، حيث انطلق الكثير منهم بعد ذلك في موكب سيارات عبر شوارع المدينة.

وكان مقاتلون من ميليشيا هيئة تحرير الشام أعلنوا عن سيطرتهم على العاصمة السورية دمشق. وقبل ذلك، كانت مجموعات معارضة مختلفة سيطرت على محافظات أخرى، حيث انسحبت القوات الحكومية في العديد من المناطق دون قتال. كما أعلنت هيئة تحرير الشام عن فرار الأسد إلى خارج سوريا، وهو ما أكدته الخارجية الروسية في وقت لاحق من اليوم.