المجلس الرئاسي اليمني يهنئ السوريين بعودة بلادهم للحاضنة العربية

هنأ رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، نيابة عن أعضاء المجلس والحكومة اليمنية، السوريين، بمناسبة "عودة بلادهم إلى الحاضنة العربية واستعادة دورها الفاعل في الأسرة الإقليمية والدولية".

وأكد العليمي في بيان له نشره في حسابه الرسمي على منصة "إكس"،" أهمية اللحظة التاريخية التي أكد فيها الشعب السوري العظيم حقه في رفض الوصاية الأجنبية".

ودعا العليمي إلى ضرورة أن ترفع إيران يدها عن اليمن، احتراماً لسيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصناعة مستقبل أفضل".

وفجر اليوم، دخلت قوات المعارضة السورية، العاصمة دمشق، وفقد نظام الأسد سيطرته عليها، وانسحبت قوات النظام من المدينة.