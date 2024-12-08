 المجلس الرئاسي اليمني يهنئ السوريين بعودة بلادهم للحاضنة العربية - بوابة الشروق
الأحد 8 ديسمبر 2024 7:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المجلس الرئاسي اليمني يهنئ السوريين بعودة بلادهم للحاضنة العربية

صنعاء - د ب أ
نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 7:29 م | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 7:29 م

هنأ رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، نيابة عن أعضاء المجلس والحكومة اليمنية، السوريين، بمناسبة "عودة بلادهم إلى الحاضنة العربية واستعادة دورها الفاعل في الأسرة الإقليمية والدولية".

وأكد العليمي في بيان له نشره في حسابه الرسمي على منصة "إكس"،" أهمية اللحظة التاريخية التي أكد فيها الشعب السوري العظيم حقه في رفض الوصاية الأجنبية".

ودعا العليمي إلى ضرورة أن ترفع إيران يدها عن اليمن، احتراماً لسيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصناعة مستقبل أفضل".

وفجر اليوم، دخلت قوات المعارضة السورية، العاصمة دمشق، وفقد نظام الأسد سيطرته عليها، وانسحبت قوات النظام من المدينة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك