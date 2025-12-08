 انطلاق فعاليات اليوم الصحي المدرسي في الأقصر - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 9:42 ص القاهرة
انطلاق فعاليات اليوم الصحي المدرسي في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 9:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 9:31 ص

انطلقت في الأقصر فعاليات اليوم الصحي المدرسي في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف تعزيز الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء الأمور وتشجيع السلوكيات الصحية داخل المدارس.

وبدأت الفعاليات بمعسكر صحي أقيم بمدرسة وادي الملكات للتعليم الأساسي ومدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية، بحضور قيادات الصحة والتعليم بالمحافظة.

ويستهدف البرنامج طلاب مدارس التعليم المجتمعي والحكومية، حيث يشارك في كل مدرسة 50 طالبًا وولي أمر في فعاليات تشمل التوعية بالتغذية السليمة، والنظافة الشخصية، والإسعافات الأولية، والعناية بصحة الفم والأسنان.

كما تم توزيع كتيبات توعوية وكتب تلوين للأطفال، وفرش ومعجون أسنان، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية لتعزيز السلوكيات الصحية لدى الطلاب.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات اليوم الاثنين بمدرسة الزناقطة الابتدائية، على أن تشمل عددًا من المدارس الأخرى خلال الأيام المقبلة ضمن خطة موسعة لنشر الوعي الصحي في المحافظة.

