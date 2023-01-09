إحالة جميع العاملين بوحدة قرية المكس القبلي الصحية بمركز باريس في الوادي الجديد للتحقيق

قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، تحويل جميع العاملين بوحدة المكس القبلى بمركز باريس للشؤون القانونية للتحقيق لعدم الانضباط الادارى بالوحدة، جاء ذلك خلال جولته يرافقه مدير الرقابة والمتابعة.



جاء ذلك لمتابعة العمل بمستشفى باريس المركزى ووحدة القصر القبلى الصحية ووحدة المكس الصحية، والوقوف على الانضباط الإداري للعاملين وخاصة الفريق الطبي، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأكسجين والأمصال واللقاحات ومدى كفاءة الأجهزة الطبية.



وقال محروس، إن ذلك حرصاً على جاهزية المستشفيات وأقسام الطوارئ بها ووحدات الرعاية الأساسية بالمراكز المختلفة، في إطار المتابعة المستمرة على جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية.