أستاذ قانون دولي: يحق لمحكمة العدل الدولية إصدار طلب حماية الشعب الفلسطيني

قال أستاذ القانون الدولي الدكتور مجيد بودن، إن الدعوى التي تنظرها محكمة العدل الدولية وقدّمتها دولة جنوب إفريقيا، عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، تهدف لتحديد مسئولية إسرائيل عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن جنوب إفريقيا قدّمت طلبا مؤقتا لإصدار طلب بحماية الشعب الفلسطيني في غزة وإيقاف عملية القتل والإبادة الجماعية.

وأوضح أن هذا الإجراء يعتبر تحفظيًّا، ويمكن لمحكمة العدل الدولية أن تنطق به قبل تحديد المسئولية.

وأشار إلى أنه ليس من الضروري أن تنتظر المحكمة لإجراء الدراسات والمراجعات لتحديد مسئولية إسرائيل عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأوضح أن المحكمة لها الصلاحية في إصدار قرار فوري لحماية الفلسطينيين في غزة، وذلك وفقا للطلب الذي قدّمته جنوب إفريقيا.

ويترقب العالم انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة، والتي ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين.