ماسك ينصح ألمانيا بالعودة إلى الطاقة النووية وتوسيع نطاق استخدامها

نصح الملياردير التقني الأمريكي إيلون ماسك ألمانيا بالعودة إلى الطاقة النووية وتوسيع نطاق استخدامها بشكل كبير.

وخلال محادثة علنية عبر الإنترنت مع رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، على منصة إكس المملوكة له، قال ماسك الحليف المقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب:" أعتقد أنه من الصواب زيادة حصة الطاقة النووية في ألمانيا بشكل كبير. سيكون ذلك أمرًا رائعًا."

وانتقد ماسك إغلاق ألمانيا لمحطاتها النووية في ظل انقطاع إمدادات الغاز من روسيا، قائلا:" عندما رأيت أن ألمانيا تغلق محطات الطاقة النووية بعد قطع الغاز الروسي، فكرت أن هذا أمر جنوني. إنه أحد أكثر الأشياء جنونا التي رأيتها على الإطلاق".

ووصف ماسك الطاقة النووية بأنها أحد أفضل مصادر الكهرباء. كما أعربت فايدل، خلال المحادثة، عن تأييدها القوي للطاقة النووية.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت تخلت عن الاعتماد على الطاقة النووية في منتصف أبريل 2023، حيث تم إيقاف تشغيل آخر ثلاثة مفاعلات نووية بشكل نهائي.

وجاء ذلك بعد أن قررت الحكومة الألمانية، في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، تمديد تشغيل هذه المفاعلات لبضعة أشهر إضافية، حيث كان من المقرر بالأساس إتمام التخلي عن الاعتماد على الطاقة النووية بحلول 31 ديسمبر عام 2022.