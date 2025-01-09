البابا فرنسيس يدعو إلى الحوار لمجابهة التهديد بحرب عالمية

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أعرب البابا فرنسيس عن تخوف جديد بشأن "التهديد المتزايد الملموس من قيام حرب عالمية" في حفل استقبال للسفراء الأجانب في الكرسي الرسولي اليوم الخميس.

ودعا رئيس الكنيسة الكاثوليكية الدبلوماسيين إلى المشاركة في حوار، برغم وجود متحدثين يصعب إرضاؤهم.

وقال البابا إن الحوار هو السبيل الوحيد "لكسر سلاسل الكراهية والانتقام المطبقة وتخفيف قوة الأنانية البشرية والغرور والغطرسة، التي هي أصل كل تصميم على شن الحرب".

وقال إن أمنيته لعام 2025 هي أن تنتهي الحرب في أكرانيا وجدد مناشدته لوقف إطلاق النار في غزة.

وحذر البابا - 88 عاما، من مخاطر انتشار الأخبار الكاذبة "التي لا تشوش الحقائق فحسب بل والإدراك أيضا".