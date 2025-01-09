أبو الغيط يهنئ جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان ويتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا للبلاد.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «صادق التهنئة للبنان على انتخاب جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد طول انتظار. كل التمنيات الطيبة للرئيس الجديد بالتوفيق في مهامه الجديدة، ولشعب لبنان بالسلام والاستقرار والرفاه».

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.