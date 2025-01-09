ميلوني تستبعد استخدام ترامب القوة العسكرية للاستيلاء على قناة بنما وجرينلاند

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الخميس، إنها لا تعتقد أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ينوي بالفعل استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على جرينلاند أو قناة بنما، قائلة إنها قرأت تعليقاته على أنها تحذير للصين وغيرها من الفاعلين العالميين للابتعاد عن مثل هذه المصالح التي لها أهمية أستراتيجية.

وحددت "نزعة الهيمنة الصينية" المتزايدة في قناة بنما ذات الأهمية التجارية وفي جرينلاند الغنية بالموارد باعتبارها وراء تحذير ترامب، وقالت إنها فسرت كلماته على أنها جزء من "نقاش عن بعد بين القوى العظمى".

وأضافت ميلوني، التي سافرت في نهاية الأسبوع الماضي لزيارة ترامب في منتجعه في مارالاجو وتعتزم حضور حفل تنصيبه: "أعتقد أنه يمكننا استبعاد أن الولايات المتحدة ستحاول في السنوات المقبلة استخدام القوة لضم الأراضي التي تهمها".

كان ترامب قد صرح أول أمس الثلاثاء، أنه لن يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما وجرينلاند التي أعلن أنها حيوية للأمن القومي الأمريكي.

كانت ميلوني قد ذكرت اليوم الخميس إنها تعتزم حضور حفل تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة،بعد تلقيها دعوة شخصية منه.