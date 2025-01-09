سماع إطلاق نار في عاصمة تشاد قرب المجمع الرئاسي

ذكر سكان أنهم سمعوا دوي عدة طلقات نارية قرب القصر الرئاسي في نجامينا عاصمة تشاد مساء اليوم الأربعاء، فيما أفاد وزير بالحكومة بأن الوضع تحت السيطرة.

وقال زكريا داود، وهو أحد سكان المنطقة، إن دوي طلقات الرصاص سمع لعدة دقائق قرب المجمع الرئاسي في نجامينا. ولم يتضح مصدر الطلقات. وقال وزير البنية التحتية عزيز محمد صالح عبر موقع فيسبوك أن "الوضع تحت السيطرة"، دون أن يشير إلى الأعيرة النارية.

وجاءت التقارير عن إطلاق النار بعد أسبوع من إجراء الدولة الأفريقية الانتخابات البرلمانية التي كان من المفترض أن تساعد على استعادة الديمقراطية، لكن التيار المعارض الرئيسي قاطعها. ولم يتم إعلان النتائج بعد، لكن محللين يشيرون إلى أن من المتوقع أن تساعد الانتخابات ، الرئيس محمد ديبي إتنو على تعزيز قبضته على السلطة.

واستولى ديبي إتنو على السلطة كحاكم عسكري بعد مقتل والده، الذي أمضى ثلاثة عقود في السلطة، أثناء محاربة متمردين في 2021. وفاز إتنو في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، إلا أن مراقبين دوليين ذكروا أن التصويت ليس موثوقا.