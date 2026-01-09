أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية، برئاسة نصر الدين حامد، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة والهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة، لبيع عدد من لوطات السيارات المتنوعة من المهمل والراكد المخزن بجمارك القاهرة والإسكندرية والسلوم.

وشهدت جلسة المزاد إقبالًا ملحوظًا من المتنافسين، وأسفرت عن البيع النهائي لعشر لوطات سيارات من جمرك القاهرة بقيمة 2 مليون و929 ألف جنيه، والبيع النهائي لسبع لوطات سيارات من جمرك الإسكندرية بقيمة مليون و157 ألف جنيه، إلى جانب بيع أربع لوطات سيارات من جمرك السلوم بقيمة مليون و688 ألف جنيه.

وبذلك بلغ إجمالي عدد اللوطات المباعة 21 لوطًا، بقيمة إجمالية وصلت إلى 5 ملايين و774 ألف جنيه، ليعكس المزاد نجاح جهود التخلص من الراكد والمهمل، وتحقيق عائد مالي يسهم في تعزيز موارد الدولة وتحريك دورة الأصول غير المستغلة.