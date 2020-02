بنزيما بعد تحطيم رقم رونالدو: فخور لمواصلة صناعة التاريخ في النادي الأفضل

أعرب كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني عن فخره، بعدما أصبح أكثر لاعب يصنع أهداف في تاريخ الفريق الملكي.

وكتب بنزيما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : "فخور لمواصل صنع التاريخ في أفضل نادي في العالم".

وأصبح أكثر لاعب في تاريخ النادي الملكي صناعة للأهداف محطمًا رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة الميرينجي السابق.

ووصل بنزيما إلى 132 تمريرة حاسمة مع ريال مدريد وذلك خلال مباراة الملكي أمام أوساسونا التي أقيمت في الليجا مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز الأول (4 – 1 )، ليتخطى الرقم المسجل باسم كريستيانو رونالدو (131)، ليصبح الفرنسي أفضل صانع للأهداف في تاريخ الملكي.

ويعد بنزيما ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإسباني خلال آخر 10 سنوات، حيث استطاع الفرنسي صناعة 76 هدفا، خلف المتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني صاحب الـ 133 تمريرة حاسمة.

ويلعب بنزيما مع ريال مدريد منذ عام 2009، وتوج مع ريال مدريد بالعديد من الألقاب أبرزها 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، ولقبين للدوري الإسباني.

Proud to continue to make history of the best club in the world #132 pic.twitter.com/A6FtM8IjIf